أمريكا تعلن موعد عقد مباحثات مباشرة مع إيران «لتحقيق السلام»

أ ش أ

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، عقد محادثات مباشرة بين المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وقيادي إيراني كبير، بعد غد السبت.

وأعرب روبيو- في تصريح نقلته قناة "الحرة" الأمريكية- عن أمله في أن تسهم هذه المباحثات بين واشنطن وطهران إلى تحقيق السلام.

وانسحب ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى في الفترة 2017-2021 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، والذي كان يهدف إلى كبح أنشطة طهران النووية الحساسة مقابل تخفيف العقوبات.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه منذ ذلك الحين تجاوزت إيران بكثير حدود الاتفاق فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.