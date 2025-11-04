366 مليون جنيه يوميًا.. الدولة تواصل دعم الوقود رغم تحريك الأسعار

قالت وزارة البترول، إنه في ضوء الإعلان عن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية اليوم، الجمعة 11 أبريل 2025 الساعة السادسة صباحا، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع؛ نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف.

366 مليون جنيه دعما من الدولة يوميا للمنتجات البترولية

وأوضحت الوزارة، أنه مع حرص الدولة على مٌراعاة البعد الاجتماعي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، توجه الدولة الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/ 92 لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، علما بأن الدولة تستورد حوالى 40 % من كمية استهلاك منتج السولار، و50 % من كمية استهلاك منتج البوتاجاز، و25 % من كميات استهلاك منتج البنزين، ويبلغ الدعم اليومي وفق الأسعار المعلنة الذي تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز حوالى 366 مليون جنيه يوميًا، بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.

وذكرت الوزارة أنه بالرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى تراجع طفيف بتكلفة لتر السولار تقدر بحوالي 40 قرشا فقط، وبالتالي استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، مع الأخذ في الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة في ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية؛ نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.

ولفتت الوزارة إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت في 18/10/2024 أي منذ 6 أشهر، لمُراعاة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، ولن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة.

تعظيم إنتاج السوق المحلى لتقليل الفاتورة الاستيرادية

وتابعت الوزارة أنها حريصة على استقرار إمدادات السوق المحلى بالمنتجات البترولية، والعمل المتوالي لزيادة الإنتاج المحلي، وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.