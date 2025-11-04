تعرف علي تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بورسعيد

اعتمد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد اليوم تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بورسعيد، إذ تم تحريك تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة بالخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة، عقب قرار تحريك أسعار السولار والبنزين.

وذلك تنفيذاً لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار السولار والبنزين، وبتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بورسعيد

وأعلنت محافظة بورسعيد تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بورسعيد، بحيث تكون تعريفة السيرفيس داخل المحافظة 4.5 جنيه، وتعريفة التاكسي داخل نفس الحي 15 جنيه، ومن حي إلى حي تاني أو تالت 20 جنيها، ومن حي إلى حي رابع 25 جنيها.

كما أعلنت تعريفة مشروع النقل الداخلي 4 جنيهات، وتعريفة خط الديبة 14 جنيها، وخط شادر عزام 21 جنيها، وخط القابوطي الجديد و44 عمارة 8 جنيهات، وخط الحي الاماراتي بداية من شارع اسون 5.5 جنيه، وخط الحي الإماراتي بداية من الزهور 5 جنيهات، وخط بورسعيد بورفؤاد 7 جنيهات.

تعريفة الركوب الجديدة بين بورسعيد والمحافظات

وصرحت محافظة بورسعيد في بيان أن تعريفة الركوب الجديدة بين بورسعيد والمحافظات هي كما يلي :

خط بورسعيد المرج 105 جنيهات، وبورسعيد الإسماعيلية 47 جنيها، وبورسعيد السويس 90 جنيها، بورسعيد الزقازيق 92 جنيها، وبورسعيد فاقوس 75 جنيها، وبورسعيد القنطرة غرب 39 جنيها، وبورسعيد المنزلة 40 جنيها، وبورسعيد دمياط 32 جنيها، وبورسعيد دمياط الجديدة 50 جنيها، وبورسعيد المنصورة 64 جنيها، وبورسعيد المحلة الكبرى 92 جنيها، وبورسعيد طنطا 93 جنيها، وبورسعيد الإسكندرية 120.5 جنيه.