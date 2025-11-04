سعر تذكرة أتوبيسات النقل العام والجماعي بالقاهرة

سعر تذكرة أتوبيسات النقل العام والجماعي بالقاهرة

سعر تذكرة أتوبيسات النقل العام والجماعي بالقاهرة

حددت محافظة القاهرة، تعريفة خطوط أتوبيسات هيئة النقل العام وشركات النقل الجماعي، لتكون 10 جنيهات لتذكرة الأتوبيس العادي وعدد الخطوط 186 خطًا على مستوى المحافظة، والأتوبيس المكيف 20 جنيهًا وعدد الخطوط 11 خطًا.

أسعار النقل الجماعي

وفيما يتعلق بخطوط شركات النقل الجماعي، أوضحت المحافظة فى بيان لها، أن تذكرة الميني الباص العادي بـ16 جنيهًا، وتذكرة الميني باص المكيف بـ19 جنيهًا.

وناشدت محافظة القاهرة، رؤساء الأحياء والمختصين بمتابعة المواقف ونشر البنرات والملصقات للتعريفة الجديدة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

إجراءات قانونية حيال المخالفين

وشددت المحافظة على التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وخطوط السير، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة، على الزجاج الأمامي والخلفي، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين على الفور.

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