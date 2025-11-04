سعر الدولار اليوم الجمعة 11-4-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 11-4-2025 مقابل الجنيه المصري، مستويات مستقرة خلال التعاملات في البنوك، حيث أعلن البنك المركزي سعر صرف العملة الأمريكية 51.27 جنيه للشراء و51.41 جنيه للبيع.

وفيما يلي، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والمعاملات الإسلامية، وفق آخر تحديث مسجل على المواقع الإلكترونية لهذه البنوك، فضلا عن سعر الدولار عالميا الآن مقابل اليورو والريال السعودي.

سعر الدولار اليوم مقابل اليورو

تداول سعر الدولار اليوم مقابل اليورو عالميا، عند مستوى 0.89 يورو للشراء، ما يشير إلى تراجع ملحوظ لسعر صرف العملة الأمريكية عالميا في مواجهة العملات النظيرة له.

سعر الدولار اليوم مقابل الريال السعودي

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الريال السعودي الآن، إلى 3.75 ريال سعودي على مستوى الشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري بالتعاملات المسائية، 51.28 جنيه للشراء و51.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

يتداول سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في فروع بنك مصر، عند مستويات 51.28 و51.38 جنيه للشراء والبيع على التوالي.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة أمام الجنيه المصري، 51.28 جنيه للشراء و51.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 51.28 و51.38 جنيه للشراء والبيع بالترتيب.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

يتداول سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، عند مستويات 51.28 و51.38 جنيه للشراء والبيع بالترتيب.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الدولار في بنك فيصل للمعاملات الإسلامية، إلى 51.28 جنيه للشراء و51.38 جنيه للبيع.