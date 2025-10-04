سعر الدولار اليوم الخميس 10-4-2025 أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية

سجل سعر الدولار اليوم الخميس 10-4-2025 أمام الجنيه المصري مستويات مستقرة خلال التعاملات المسائية بالبنوك، ليعلن البنك المركزي متوسطا لسعر صرف العملة الأمريكية 51.29 جنيها للشراء و51.39 جنيها للبيع.

وترصد السطور التالية سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وبنوك المعاملات الإسلامية، وفقا لآخر تحديث معلن على المواقع الإلكترونية لهذه البنوك، وسعر الدولار عالميا الان مقابل اليورو والريال السعودي.

سعر الدولار اليوم مقابل اليورو

يتداول سعر الدولار اليوم مقابل اليورو عالميا، عند مستوى 0.89 يورو للشراء، ما يشير إلى تراجع ملحوظ لسعر صرف العملة الأمريكية عالميا في مواجهة العملات النظيرة له.

سعر الدولار اليوم مقابل الريال السعودي

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الريال السعودي الان، عند 3.75 ريالا سعوديا على مستوى الشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري بالتعاملات المسائية، 51.28 جنيها للشراء و51.38 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

يتداول سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري مساءا بشبكة فروع بنك مصر، عند مستويات 51.28 و51.38 جنيها للشراء والبيع، على التوالى.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة أمام الجنيه المصري، 51.28 جنيها للشراء و51.38 جنيها للبيع بالتعاملات المسائية.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية الان، مستويات 51.28 و51.38 جنيها للشراء والبيع بالترتيب.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولى

يتداول سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولى مساءا، عند مستويات 51.28 و51.38 جنيها للشراء والبيع، بالترتيب.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

أما في بنك فيصل للمعاملات الإسلامية، وصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند مستويات 61.57 جنيها للشراء و51.67 جنيها للبيع.