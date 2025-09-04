سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-4-2025 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار، اليوم الأربعاء 9-4-2025 استقرارا ملحوظا في منتصف التعاملات اليومية في كل البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 51.19 جنيه للشراء و51.33 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن»، من خلال التقرير التالي، سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-4-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرفية، بحسب ما أعلنته المواقع الإلكترونية للبنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر نحو 51.34 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري



تحدد سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 51.19 جنيه للشراء مقابل 51.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان



بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 51.23 جنيه للشراء مقابل 51.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر



تداول سعر الدولار في بنك مصر نحو 51.62 جنيه للشراء مقابل 51.72 جنيه للبيع.