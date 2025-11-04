خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

حددت وزارة العمل شروط وضوابط صرف منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025 حيث خصصت رابطًا مختصرًا يمكنك من الاستعلام عن المنحة حال استحقاقها.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025

وفقاً لوزارة العمل فإنه يمكن لمستحقي منحة العمالة غير المنتظمة 2025 أن يتبعوا الخطوات التالية ليتمكنوا من الإستعلام عن المنحة.

زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.

إدخال الرقم القومي وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف المحمول في الأماكن المخصصة.

الضغط على زر «استعلام»، ليتم عرض كافة البيانات المتعلقة بالمستفيد، وتوضيح ما إذا كان مشمولًا ضمن قوائم الصرف، بالإضافة إلى موعد استلام المنحة.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

ووضعت وزارة العمل مجموعة من الشروط التي يجب توافرها حتى يتمكن المستحق من الحصول علي منحة العمالة غير المنتطظمة 2025.

- أن يكون مصري الجنسية.

- ألا يكون لديه سجلات تجارية أو سجل ضريبي.

- أن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي.

- أن يكون العامل مسجلًا في مديرية القوى العاملة بمحافظته.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا وألا يزيد على 60 عامًا.

- ألا يكون لدى العامل أي تأمينات اجتماعية أو دخل ثابت.