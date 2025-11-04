أسعار الخضار اليوم الجمعة 11-4-2025 في الأسواق

شهد جدول أسعارالخضار اليوم الجمعة 11-4-2025 في سوق العبور تحديثا جديدا في سعر الكيلو الواحد لدى مختلف الأنواع، حيث سجل سعر الكيلو الواحد من الطماطم بسوق العبور للجملة ما بين 3 وحتى 9 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الجمعة

هذا وقد سجل جدول أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، كسعر بيع الكيلو بالجملة كالتالي:

سعر كيلو الطماطم من 3 إلى 9 جنيها.

سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

سعر كيلو السبانخ: من 8 إلى 10 جنيهات.

سعر كيلو البطاطس: 3.5 الى سعر إلى 6.5 جنيه.

سعر كيلو البصل الأبيض: 5 إلى 11 جنيه.

سعر كيلو البصل الأحمر: من 8 إلى 10.5 جنيها.

سعر كيلو الكوسة من 5 إلى 8 جنيهات.

سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 12 جنيهًا.

سعر كيلو الباذنجان الرومي من 2 إلى 6 جنيهات.

سعر كيلو الباذنجان الأبيض من 10 إلى 14جنيهات.

سعر كيلو الفلفل رومي بلدي أو صوب من 10 إلى 15 جنيها.

سعر كيلو الملوخية من 10 إلى 14 جنيها.

سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 8 جنيهات.

سعر كيلو البطاطا من 3.5 إلى 9.5 جنيه.

سعر الجزر يتراوح ما بين 3 إلى 5 جنيهات.