رئيس كوريا الجنوبية السابق يغادر مقر الإقامة الرئاسي بعد تأييد المحكمة قرار عزله

غادر رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول، مقر الإقامة الرئاسي بعد تأييد المحكمة العليا قرار عزله، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

وفي ديسمبر الماضي، تجمع الآلاف من مؤيدي رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول، وسط سيول احتجاجًا على تصويت البرلمان لعزله، وطالب المحتجون حينها بإلغاء قرار العزل، ووجهوا انتقادات حادة للحزب المعارض، مرددين هتافات ضد زعيم المعارضة لي جاي ميونغ.

وعلى الرغم من أن بعض المتظاهرين شعروا بخيبة أمل بعد الإعلان عن العزل، إلا أن آخرين أصروا على مواصلة احتجاجاتهم ضد القرار.

وصوتت الجمعية الوطنية لصالح قرار العزل في جلسة السبت، بأغلبية 204 مقابل 85 صوتا.

وبعد التصويت، أصدر الرئيس يون بيانًا أكد فيه أنه لن يستسلم أبدًا، داعيًا الحكومة إلى الحفاظ على استقرار المؤسسات خلال فترة توقفه عن الرئاسة.

وأضاف: سأظل أعمل بكل جهد لخدمة بلادي حتى اللحظة الأخيرة، وأشكر جميع من قدم لي الدعم أو النقد.