ضبط 63 قضية مخدرات في حملات أمنية ببورسعيد

ضبط 63 قضية مخدرات في حملات أمنية ببورسعيد

ضبط 63 قضية مخدرات في حملات أمنية ببورسعيد

واصلت الأجهزة الأمنية ببورسعيد حملاتها المكثفة لاستهداف حائزي ومتجري المواد المخدرة بمنطقة مساكن السيدة نفيسة بدائرة قسم شرطة الضواحي.

أسفرت الجهود عن ضبط 63 قضية خلال الآونة الأخيرة، شملت 63 متهمًا، وبحوزتهم أكثر من كيلوجرام من مخدر الحشيش، وقرابة 2 كيلوجرام من مخدر البودر، أكثر من كيلوجرام من مخدر الآيس، أكثر من 5 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو، كمية من مخدر الهيروين، و91 قرصًا مخدرًا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لضبط المخالفين وتعزيز الأمن.

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