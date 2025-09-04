وزير الداخلية يستقبل مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي ومديرة اليوروبول

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، ماغنوس برونر مفوض الهجرة والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، وكاثرين دي بول المديرة التنفيذية لوكالة اليوروبول، خلال زيارتهما الرسمية لمصر، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك.

شهد اللقاء مراسم توقيع وثيقة تنظيم العمل بين وزارة الداخلية ووكالة اليوروبول، بهدف تعزيز قنوات الاتصال والتنسيق في مختلف مجالات العمل الأمني.

أعرب المسؤولان الأوروبيان عن تقديرهما للدور المحوري لمصر على المستويين الدولي والإقليمي، مشيدين بجهود وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة، وتأثيرها الإيجابي على استقرار المنطقة ودول الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أكد وزير الداخلية حرص الوزارة على توطيد التعاون البناء مع اليوروبول، بما يعزز جهود قوات إنفاذ القانون في مكافحة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المنظمة، لضمان الأمن والاستقرار في ظل التحديات الأمنية الراهنة.