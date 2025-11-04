حملات أمنية موسعة في أسيوط وأسوان ودمياط: ضبط مخدرات وأسلحة وتنفيذ أحكام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لضبط تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، بالإضافة إلى ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.



تم ضبط 21 قضية جلب مواد مخدرة في أسيوط، شملت أكثر من 13 كيلو جرامًا من الحشيش، 3 كيلو جرامات من الشابو، كيلو جرامًا من الهيروين، كمية من الأفيون، وعددًا من الأقراص المخدرة. كما تم ضبط 104 قطع سلاح ناري غير مرخصة، بحوزة 91 متهمًا، وتنفيذ 648 حكمًا قضائيًا متنوعًا.



في أسوان، تم ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، شملت أكثر من 7 كيلو جرامات من الحشيش، 3 كيلو جرامات من البانجو، وكمية من الشابو والهيروين. كما تم ضبط 6 قطع سلاح ناري غير مرخصة، وتنفيذ 814 حكمًا قضائيًا متنوعًا.



أما في دمياط، تم ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة، شملت أكثر من 7 كيلو جرامات من الحشيش، 8 كيلو جرامات من البانجو، 6 كيلو جرامات من الهيدرو، وكمية من الهيروين. كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3 متهمين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لضبط المخالفين وتعزيز الأمن.