كاتب صحفي: القيادة السياسية تستهدف تغيير وجه الصعيد ليصبح منطقة تنموية واعدة

كاتب صحفي: القيادة السياسية تستهدف تغيير وجه الصعيد ليصبح منطقة تنموية واعدة

كاتب صحفي: القيادة السياسية تستهدف تغيير وجه الصعيد ليصبح منطقة تنموية واعدة

أكد الكاتب الصحفي بلال الدوي، أن الدولة المصرية تعمل وفق خطة شاملة لإعادة بناء الدولة الحديثة، حيث تركز المشروعات التنموية والخدمية على تحسين حياة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن محافظة أسيوط حصلت على اهتمام خاص من الدولة، حيث تم تخصيص استثمارات ضخمة لإعادة بناء قطاع الصحة والبنية التحتية والقطاع الحيواني.

تطوير منظومة الصحة في أسوان

وأضاف «الدوي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن منظومة الصحة في أسوان شهدت تطويرًا كبيرًا، حيث تم رفع كفاءة عدد من المستشفيات بهدف تقديم خدمة أفضل لأهالي الصعيد، مع التركيز على تحسين مستوى الرعاية الصحية، موضحًا أن المشروعات التي تنفذ في الصعيد تركز على توفير فرص عمل وتحسين صورة المنطقة، مشيرًا إلى أن الدولة استطاعت تنفيذ مشروعات ضخمة في وقت قياسي وبتكلفة منخفضة.

مشروعات حياة كريمة في المحافظات

ولفت إلى أن مشروع حياة كريمة كان له دور كبير في تحسين الأوضاع في الصعيد، حيث استفاد منه 68% من سكان الصعيد، في حين أن المرحلة الأولى من المشروع تم فيها صرف 180 مليار جنيه، معلنًا عن استمرار المرحلة الثانية من المشروع، التي تشمل 20 مشروعًا جديدًا في قطاع الصحة.

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