تشييع جثمان والد رئيس جامعة الأزهر في كفر الشيخ

شيّع المئات من أهالي محافظة كفر الشيخ، جثمان والد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة في مسجد الطباخين بقرية سنهور المدينة بمركز دسوق، وجرى دفنه بمقابر الأسرة بالقرية.

مفتي الجمهورية ووكيل الأزهر يشاركان في الجنازة

شارك في تشييع الجنازة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير محمد عيَّاد مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، فضلاً عن قيادات جامعة الأزهر.

محافظ كفر الشيخ ينعى والد رئيس جامعة الأزهر

كان اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، نعى ببالغ الحزن والأسى، والد الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر، الذي وافته المنية مساء أمس الخميس.

ووجّه محافظ كفر الشيخ، العزاء إلى رئيس جامعة الأزهر ابن محافظة كفر الشيخ، داعيًا الله العلي القدير أنّ يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأنّ يدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.