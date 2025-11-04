ضبط متهمين بغسل 33 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة في الدقهلية

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية إجراءات قانونية بحق شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الدقهلية، بعد تورطهما في غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.



تمكنت الجهات المعنية من رصد محاولاتهما لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء الشرعية عليها عبر شراء العقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية، وقُدرت عمليات غسل الأموال بنحو 33 مليون جنيه.



جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الأنشطة الإجرامية.