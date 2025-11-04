كشف ملابسات فيديو التعدي على دابة في الجيزة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على دابة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، ما أثار رد فعل من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول، حيث قامت بالتعدي عليه والعدو خلفه.



عقب الفحص، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو شخص مقيم بدائرة القسم.

اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه في أثناء وقوفه بجوار الدابة، انتابتها حالة من الهياج، فقام بضربها في محاولة لتهدئتها، وتفاجأ بالسيدة المشار إليها تحاول التعدي عليه، مما دفعه لنهرها والابتعاد عنها. واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.