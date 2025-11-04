حظك اليوم برج الثور السبت 12-4-2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

مولود برج الثور قيادي بالفطرة، يحب أن يكون في المقدمة، مندفع، سريع الغضب، صادق ومباشر، يكره المراوغة أو الغموض، كما أنه مغامر وجريء، يعشق التحديات الجديدة، يحب الاستقلالية، ويكره القيود أو السيطرة عليه.

ونستعرض توقعات حظك اليوم لمواليد برج الثور اليوم السبت 12 أبريل، على الأصعدة المهنية والعاطفية والصحية، وفق توقعات الأبراج اليومية وخبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

قد تطرأ بعض التحديات البسيطة في العمل، لكنك قادر على تجاوزها بسرعة بفضل طاقتك القيادية وسرعة بديهتك، فقط احرص على عدم التسرع في اتخاذ القرارات، وامنح التفاصيل الصغيرة اهتمامًا أكبر، وفق حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

فرصة جيدة للتقرب من الشريك أو لإصلاح سوء تفاهم سابق، وإذا كنت أعزب، فقد تتلقى رسالة أو إشارة من شخص كنت تفكر فيه مؤخرًا، كن منفتحًا ولا تتردد في التعبير عن مشاعرك.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحي

طاقتك البدنية جيدة، لكن لا تهمل الراحة والنوم، وحاول تقليل التوتر بممارسة رياضة خفيفة أو تمارين التنفس، واهتم بالتغذية الجيدة.