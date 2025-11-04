وزير الخارجية يستعرض الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة بمنتدى أنطاليا

شارك الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة في جلسة نقاش وزارية بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي بعنوان «أفكار مجموعة اتصال غزة حول مستقبل غزة/ فلسطين» بحضور الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وهاكان فيـدان وزير خارجية الجمهورية التركية.

استعرض وزير الخارجية خلال مداخلته، الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار ومؤتمر إعادة الإعمار المقرر عقده في مصر فور التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، كما قدم شرحًا لما سيتضمنه المؤتمر من ورش عمل ودور القطاع الخاص وشركاته.

وشدد عبدالعاطي، على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو خلق بيئة ضاغطة على الفلسطينيين لإجبارهم على الخروج من أرضهم باعتباره تهجيرًا قسريًا وليس هجرة طوعية.