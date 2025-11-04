محافظ البحيرة: متابعة تطبيق التعريفة الجديدة مع حملات رقابية مستمرة

محافظ البحيرة: متابعة تطبيق التعريفة الجديدة مع حملات رقابية مستمرة

محافظ البحيرة: متابعة تطبيق التعريفة الجديدة مع حملات رقابية مستمرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة، مع إلزام جميع سيارات الأجرة ومركبات النقل بوضع ملصقات توضح قيمة الأجرة الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات.

وأشارت المحافظ في تصريحات خاصة لقناة «إكسترا نيوز» خلال جولتها التفقدية في مجمع مواقف دمنهور، إلى أن المحافظة ستتعامل بكل حزم مع أي تجاوزات أو مخالفات تتعلق بتعريفات الركوب الجديدة أو خطوط السير.

وأضافت المحافظ أن كافة الأجهزة التنفيذية ستستمر في تكثيف الحملات على مدار الساعة لمتابعة تطبيق التسعيرة الجديدة بكل حزم، مؤكدة أنه لا تهاون مع المخالفين، موضحةً أنه منذ صباح اليوم وحتى الأمس، رفعت المحافظة درجة الاستعداد لمراجعة جميع الإجراءات المتعلقة بزيادة التعريفة الجديدة، بما في ذلك مراجعة محطات الوقود للتأكد من توفر المواد البترولية وعدم حجبها عن المواطنين.

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أنه تم نشر التعريفة الجديدة على مختلف المواقف بالمحافظة، حيث سيتمكن المواطنون من التعرف على الأسعار من خلال اللافتات الموجودة في كل موقف، والتي تشمل جميع خطوط السير، كما تم تعليق الاستيكرات على السيارات نفسها، بالإضافة إلى نشر التعريفة الجديدة على الصفحة الرسمية للمحافظة.

وفي ختام حديثها، طالبت المحافظ المواطنين والسائقين بالالتزام بالتعريفة الجديدة، وأكدت أنه في حال حدوث أي تلاعب بهذه التعريفة، يمكن للمواطنين التواصل فوراً مع أرقام الشكاوى المعلنة على البنرات أو على صفحة المحافظة.

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