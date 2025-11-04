محافظ كفر الشيخ يكلف بالمرور على مواقف السرفيس للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

محافظ كفر الشيخ يكلف بالمرور على مواقف السرفيس للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

محافظ كفر الشيخ يكلف بالمرور على مواقف السرفيس للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

قالت الإعلامية ناردين حبيب، إنّ محافظ كفر الشيخ علاء عبد المعطي، كلف الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعدادات للمرور على جميع المواقف العامة والداخلية ومحطات وقود السيارات، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة ومدى توافر المواد البترولية والالتزام بالسعر الرسمي، بالإضافة إلى ضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين.

وأضافت حبيب، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ المحافظ وجه بطباعة ملصقات جديدة يتم وضعها على سيارات الأجرة توضح قيمة التعريفة الجديدة للأجرة، وتثبيت لافتات بالأسعار في جميع المواقف على مستوى المحافظة، لإعلام المواطنين بالتعريفة المقررة.

وأشارت إلى أن المحافظ شدد على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حرصًا على مصالح المواطنين.

وأهابت محافظة كفر الشيخ بالمواطنين التمسك بحقهم وعدم دفع أي مبالغ مالية أكثر من الأجرة المقررة، والبلاغ الفوري عن أي سائق يخالف التسعيرة.

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