ذكرى وفاة الفنان محمود الجندي.. وزارة الثقافة حققت وصيته بعد 4 سنوات من رحيله

استطاع الفنان الراحل محمود الجندي، الذي تحل ذكرى وفاته اليوم 11 أبريل، أن يترك بصمة فنية مميزة في عالم الدراما والسينما لما اتسم به من موهبة استثنائية، جمعت بين الجدية وخفة الدم، وساعدته على حفر اسمه في قلوب جمهوره منذ بداية مشواره الفني في فترة السبعينات بالقرن الماضي.

وصية الراحل محمود الجندي

عاش الفنان الراحل محمود الجندي طوال حياته عاشقًا لمسقط رأسه وهي مدينة أبو المطامير في البحيرة، فكان يشعر دائمًا أن لتلك المدينة دين كبير في عنقه حاول رده بنقل خبراته الفنية لشباب بلدته من خلال تكوين فريق مسرحي، وفق حديث نجله المخرج أحمد الجندي، في تصريحات تليفزيونية بأحد برامج قناة «CBC»، كما كان يسعى لإنشاء مسرح كبير لفرقته ولكنه رحل قبل أن يكتمل حلمه وأوصى أعضاء فرقته بالسعى لاستكمال حلمه.

تحققت وصية الراحل محمود الجندي خلال عام 2023 أي بعد وفاته بحوالي 4 سنوات عندما افتتحت وزارة الثقافة قصر ثقافة أبو المطامير بمحافظة البحيرة الذي ضمّ ضمن أدواره مسرح كبير حمل اسم الراحل محمود الجندي تقديرًا لتاريخه الكبير وإسهاماته الفنية، وذلك بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة البحيرة الذي يوافق 19 سبتمبر، وعبر نجل محمود الجندي في لقائه التليفزيوني عن سعادته الكبيرة بتحقيق حلم و وصية والده الذي يخلد ذكراه كونه كان أحد أبناء مدينة أبو المطامير الساعين لإنشاء القصر.

أشهر أعماله االفنية

و وفقًا لتقرير تليفزيوني، عرضته القناة الأولى المصرية، درس الفنان محمود الجندي، في مدرسة الصنايع وتخرج في قسم النسيج وعمل في أحد المصانع، ثم تقدم إلى المعهد العالي للسينما وتخرج فيه عام 1967.

وشارك محمود الجندي، في العديد من الأفلام والمسلسلات ومن أشهر أفلامه جزيرة الشيطان، واحد من الناس، خارج علي القانون، كباريه، الغريب، التوت والنبوت، غريب في الميناء، طعمية بالشطة، شمس الزناتي، شياطين المدينة، المرشد، وضاع الطريق، موعد مع الذئاب، ومش أشهر مسلسلاته الشهد والدموع، البشاير، أبو العلا، زيزينيا.

وكان الفنان الراحل أحد أبطال تحرير سيناء في أكتوبر 1973 وخدم لمدة 7 سنوات، وتم تكريمه عدة مرات.

وتوفي محمود الجندي يوم الخميس 11 أبريل 2019 عن عمر يناهز 74 عاما بأحد المستشفيات إثر إصابته بأزمة قلبية.