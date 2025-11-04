قطر: نرفض تسيس الاحتلال الإسرائيلي لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

أ ش أ

أكد رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أنه لا يمكن القبول باستمرار تسييس المساعدات الإنسانية واستخدامها أداة للعقاب الجماعي على سكان قطاع غزة.

تجديد موقف قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني

جاء ذلك خلال مشاركة الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، الذي انعقد اليوم الجمعة في مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجدد رئيس الوزراء القطري، خلال الاجتماع، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان انسياب المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في القطاع دون عوائق.

كما شارك الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في الاجتماع الموسع للجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، مع الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، الذي انعقد اليوم في أنطاليا، جرى استعراض حل الدولتين والسلام الدائم في الشرق الأوسط.