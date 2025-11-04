وزير الخارجية: الجهود المصرية القطرية مستمرة للتوصل إلى اتفاق تبادل محتجزين جديد

وزير الخارجية: الجهود المصرية القطرية مستمرة للتوصل إلى اتفاق تبادل محتجزين جديد

وزير الخارجية: الجهود المصرية القطرية مستمرة للتوصل إلى اتفاق تبادل محتجزين جديد

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إنّ مجموعة الاتصال العربية الإسلامية حول غزة تناقشت بشكل مثمر ومهم للغاية وتناولت مجموعة من القضايا على رأسها وقف إطلاق النار، وهي المسألة الأكثر إلحاحا.

أضاف في كلمته عقب اجتماع مجموعة الاتصال العربية الإسلامية حول غزة، على هامش مؤتمر أنطاليا، أنّ الجهود المصرية القطرية مستمرة يوميا للعمل على التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح مجموعة من الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح مجموعة من الأسرى الفلسطينيين وفترة زمنية للهدوء ووقف العدوان، وبما يؤسس لاستدامة وقف إطلاق النار، والالتزام بما سبق الاتفاق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع يوم 19 يناير 2025.

وتابع بأن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار سيقود إلى عقد مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار وتنفيذ خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة والتي أقرتها القمة العربية في القاهرة ثم في الاجتماع الوزاري الطارئ في جدة.

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