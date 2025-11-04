برنامج «نور» يحتفل باليوم الدولي للرحلة الفضائية وإنجازاتها.. من هنا بدأت الحكاية

سلّط برنامج «نور» للأطفال، المعروض على قناة الناس، الضوء على مناسبة عالمية مهمة، وهي اليوم الدولي للرحلة البشرية إلى الفضاء، الذي يصادف 12 أبريل من كل عام، احتفاء بأول رحلة قام بها إنسان إلى الفضاء، عندما صعد رائد الفضاء السوفيتي يوري جاجارين إلى المدار حول الأرض في عام 1961.

وذكر البرنامج أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت رسميًا في قرارها الصادر بتاريخ 7 أبريل 2011، اعتبار يوم 12 أبريل مناسبة دولية تُحتفل بها سنويًا تكريمًا لهذا الحدث التاريخي، الذي شكل نقطة تحول كبيرة في تاريخ البشرية وبداية عصر جديد من الاكتشافات الفضائية.

واستعرض تاريخ الإنجازات الفضائية، بداية بإطلاق أول قمر صناعي من صنع الإنسان، «سبوتنيك-1»، في 4 أكتوبر 1957 من قبل الاتحاد السوفيتي، ما مثّل بداية سباق الفضاء بين القوى الكبرى في العالم.

وأكد أن العقد الأخير شهد استمرار الوجود البشري الدائم في الفضاء، من خلال طواقم متعددة الجنسيات تعمل على متن محطة الفضاء الدولية، في إطار جهود البحث والاستكشاف العلمي، مشددة على أن علوم وتكنولوجيا الفضاء، تلعب دورًا محوريًا في دعم أهداف التنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية فقط، بما يخدم البشرية جمعاء ويعزز من فرص التعاون الدولي في هذا المجال.