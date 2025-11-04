4 وزراء ومحافظ القاهرة يشهدون احتفالية يوم اليتيم

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، الاحتفالية التي أقامتها محافظة القاهرة بحديقة الأزهر اليوم، بمناسبة «يوم اليتيم» تحت عنوان «يوم الحب والعطاء»، وذلك بمشاركة أكثر من 250 طفلًا وطفلة.

ومن جانبها، أعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بحضور هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعًا، وهو اليوم الذي نجدد فيه التزامنا الإنساني والأخلاقي تجاه أبنائنا وبناتنا من الأطفال الأيتام، فهم ليسوا فقط مسؤولية مجتمع، بل هم أمل المستقبل وركيزة أساسية في بناء وطن قوي متماسك.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تحرص على التعاون المستمر مع كافة الوزارات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، لتوفير بيئة آمنة وحاضنة تضمن لهؤلاء الأطفال التعليم والرعاية والصحة والنمو السليم.

تحية للقائمين على دور رعاية الأيتام

كما توجهت وزيرة التنمية المحلية بتحية تقدير لكل القائمين على رعاية الأيتام، في دور الرعاية، وفي الجمعيات الخيرية، ولكل مواطن يقدم دعمًا ولو بكلمة طيبة.

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن المحافظة لا تألوا جهدًا في تقديم الدعم المادي والمعنوي لكافة الجمعيات الأهلية التي ترعى الأيتام من أجل ادماجهم فى المجتمع وتوفير فرص حياة أفضل لهم ، مشيرا إلى أن يوم اليتيم يمثل رمزا لاهتمام الدولة والقيادة السياسية بكل أبنائها ، وفرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع .

وأشار د.ابراهيم صابر إلى أن المحافظة مستمرة في دعم مثل هذه المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأهلى إيمانًا بدورهم الحيوي في بناء مجتمع متماسك ومترابط موجهًا الشكر لكل من ساهم فى إدخال البهجة على الأطفال فى هذا اليوم.

وأعرب محافظ القاهرة عن سعادته لمشاركة الأطفال في يوم عيدهم ، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم كل الدعم والرعاية للأطفال الأيتام لتعزيز قيم الولاء للوطن لديهم مشيرًا إلى أن كافة الرسالات السماوية قد أوصت باليتيم ورعايته .

وأكد محافظ القاهرة أن يوم اليتيم مناسبة هامة نستحضر فيها مسؤوليتنا الإنسانية والمجتمعية تجاه أبنائنا من الأيتام ونعمل من خلالها على إدخال البهجة إلى قلوبهم.

تطوير دور الرعاية

وأضاف محافظ القاهرة أن العمل متواصل لتطوير بيئة دور الرعاية ورفع كفاءة العاملين بها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير الاحتياجات بشكل مستدام بعيدًا عن الموسمية إيمانًا بأن بناء الإنسان يتطلب رؤية طويلة الأمد وجهودًا متكاملة.

وتضمنت الاحتفالية التى شارك فيها مديرية ثقافة القاهرة، وعدد من الجمعيات الأهلية ، والشركات الراعية حفل غذاء وعروض فنية، ومسابقات، وورش رسم ، وتوزيع هدايا وملابس للأطفال، وألعاب ، كما شهد الحفل تكريم عدد من الأمهات البديلات .