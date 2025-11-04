وزيرة التنمية المحلية تتابع مع المحافظين إجراءات تحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع المحافظين إجراءات تحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع المحافظين إجراءات تحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة

قالت الإعلامية آية عبد الرحمن، إنّ وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، تابعت مع المحافظين الإجراءات التي اتخذتها المحافظات بشأن تحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع وسائل النقل العام، سواء على الخطوط الداخلية أو الخارجية، وذلك في أعقاب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار.

أضافت عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الوزيرة أوضحت أنه جرى توجيه الأجهزة التنفيذية بمتابعة محطات الوقود على مدار الساعة، وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص المقررة كاملة، ومنع أي محاولات للاتجار بها في السوق السوداء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين.

وشددت الوزيرة على أهمية تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس بجميع المحافظات، لضمان عدم استغلال المواطنين، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي جرى تحديدها.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا