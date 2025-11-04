وزيرة التنمية المحلية تتابع مع المحافظين إجراءات تحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة

قالت الإعلامية آية عبد الرحمن، إنّ وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، تابعت مع المحافظين الإجراءات التي اتخذتها المحافظات بشأن تحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع وسائل النقل العام، سواء على الخطوط الداخلية أو الخارجية، وذلك في أعقاب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار.

أضافت عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الوزيرة أوضحت أنه جرى توجيه الأجهزة التنفيذية بمتابعة محطات الوقود على مدار الساعة، وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص المقررة كاملة، ومنع أي محاولات للاتجار بها في السوق السوداء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين.

وشددت الوزيرة على أهمية تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس بجميع المحافظات، لضمان عدم استغلال المواطنين، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي جرى تحديدها.