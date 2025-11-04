وزير الخارجية يؤكد للرئيس الصومالي وقوف مصر إلى جانب الصومال في مواجهة الإرهاب

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة، الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزير الخارجية نقل تحيات الرئيس السيسي لرئيس الصومال

في مستهل اللقاء، نقل وزير الخارجية تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الرئيس الصومالي وتمنياته للصومال الشقيق بدوام الأمن والاستقرار والسلام، مثمنا العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأكد وزير الخارجية التزام مصر الكامل بدعم وحدة وسلامة الأراضي الصومالية ومؤسساتها الوطنية وجهود تحقيق الأمن واستقرار في الصومال، لما يمثله استقرار الصومال من أهمية بالغة لاستتباب السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي.

وقوف مصر إلى جانب الصومال في مواجهة الإرهاب

وأشار إلى وقوف مصر إلى جانب الصومال في مواجهة الإرهاب والتطرف في هذه المرحلة الدقيقة، مشددًا على الحرص على تقديم كل أشكال الدعم للجانب الصومالي في إطار مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

من جانبه، طلب حسن شيخ محمود نقل تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديره البالغ للدور المصري الداعم لبلاده على كل الأصعدة، مؤكدًا عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.