سعر الجنيه الذهب BTC اليوم السبت 12-4-2025 في بداية التعاملات

شهد سعر الجنيه الذهب BTC استقرارًا في بداية تعاملات اليوم السبت، داخل محال الصاغة، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الذهب الصادرة عن شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، ومؤسسة جولد بيليون.

سعر الجنيه الذهب BTC اليوم السبت

وصل سعر الجنيه الذهب BTC عيار 24 إلى نحو 5,218 جنيهًا للشراء، و5,276 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 BTC

سجل سعر الجنيه الذهب BTC عيار 21 نحو 4,566 جنيهًا للشراء، و4,617 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب BTC اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب BTC إلى نحو 36 ألفًا و687 جنيهًا للشراء، و37 ألفًا و331 جنيهًا للبيع.

يأتي هذا الاستقرار في أسعار الذهب وسط متابعة مستمرة من جانب المواطنين، الذين يحرصون على الاطلاع اليومي على حركة السوق، خاصة في ظل الاضطرابات العالمية، وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، بالتزامن مع استمرار التوترات الجيوسياسية، وتقلبات أسعار صرف الدولار الأمريكي.