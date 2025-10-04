أسعار الذهب الِيوم الخميس 10-4-2025.. تحديث جديد في عيار 21

كشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، عن تحديث جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 10-4-2025 في مصر والعالم، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في الصاغة والمحلات قبل احتساب سعري المصنعية وضريبة الدمغة نحو 4465 جنيهًا للشراء، خلال التعاملات الصباحية.

وبحسب مؤسسة «جولد بيليون» المتخصصة في أبحاث الذهب فإنّ أسعار الذهب اليوم الخميس في الأسواق المحلية لمختلف الأعيرة، دون احتساب المصنعية، سجّلت حالة من الاستقرار، وكذلك سعر الجنيه الذهب عيار 21 ويزن 8 جرامات في مصر، وسعر أونصة الذهب وفقا لأحدث تداول بالبورصات العالمية للمعادن الثمينة.

أسعار الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 24 اليوم الخميس في مصر للجرام الواحد دون مصنعية، ويعتبر الأكثر نقاءً وتصنع منه السبائك، و5103 جنيهات للشراء و5080 جنيها للبيع دون احتساب الضريبة والمصنعية.

أسعار الذهب عيار 22 اليوم

وصلت أسعار الذهب عيار 22 للجرام الواحد اليوم الخميس، خلال التعاملات الصباحية إلى ما يعادل 4 آلاف و672 جنيها للشراء و4 آلاف و651 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21 اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 21 اليوم الخميس في مصر للجرام الواحد دون سعر المصنعية 4678 جنيها للشراء، 4657 جنيها للبيع قبل احتساب الضريبة والمصنعية.

أسعار الذهب عيار 18

وبلغت أسعار الذهب لعيار 18 اليوم الخميس في مصر دون المصنعية للجرام الواحد 3827 جنيها للشراء، 3810 جنيهات للبيع.

أسعار الذهب عيار 14 اليوم

أما أسعار الذهب عيار 14 اليوم الخميس فى مصر فسجلت نحو 2977 جنيها للشراء و2963 جنيها للبيع قبل احتساب الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر بالتعاملات الصباحية حوالى 35 ألفا و680 جنيها للشراء و35 ألفا و660 جنيها للبيع قبل احتساب سعري المصنعية أو الدمغة.

سعر أوقية الذهب عالميا بالدولار

وتداول سعر أوقية الذهب وتزن 31.1 جراما من الذهب الخالص، عند مستويات 3081 دولارا للشراء و3080.5 دولارا للبيع بالبورصات العالمية.