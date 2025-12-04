أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت 12-4-2025.. الكنتالوب بـ27 جنيها

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت 12-4-2025.. الكنتالوب بـ27 جنيها

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت 12-4-2025.. الكنتالوب بـ27 جنيها

سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت 12-4-2025، تحديثا جديدا خلال بداية التعاملات اليومية، لمختلف الأنواع، وسجل سعر كيلو الخوخ اليوم في المتوسط نحو 42.5 جنيه، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم

وتأتي أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت 12-4-2025، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور

- سجل سعر كيلو الموز البلدي في مصر اليوم في المتوسط نحو 36.5 جنيه.

- سجل سعر كيلو التفاح البلدي في مصر اليوم في المتوسط نحو 63 جنيها.

- سجل سعر كيلو الخوخ في مصر اليوم في المتوسط نحو 42.5 جنيها.

- سجل سعر البطيخ في مصر اليوم في المتوسط نحو 57 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم

- سجل سعر كيلو البرقوق في مصر اليوم في المتوسط نحو 58 جنيها.

- سجل سعر كيلو الكنتالوب في مصر اليوم في المتوسط نحو 27 جنيها.

- سجل سعر كيلو العنب المستورد في مصر اليوم في المتوسط نحو 55 جنيها.

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