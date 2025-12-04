حالة الطقس اليوم.. حرارة معتدلة وفرص لسقوط أمطار خفيفة ونشاط للرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 12 أبريل 2025، متوقعة أن يسود حالة من الاستقرار مع وجود بعض الظواهر الجوية المؤثرة.

ظواهر جوية مؤثرة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود في الساعات المقبلة طقس معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لبعض الظواهر الجوية المؤثرة اليوم السبت، ومن أهمها توافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية خلال بعض الفترات المتقطعة.

كما تتوقع «الأرصاد الجوية» أن تنشط حركة الرياح على السواحل الشمالية، بالإضافة إلى جنوب سيناء، وجنوب البلاد خلال فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم السبت على القاهرة الكبرى والأقاليم وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري، العظمى تسجل 23 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى تسجل 20 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.