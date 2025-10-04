أمطار ورياح محملة بالأتربة والرمال.. حالة الطقس غدا الجمعة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بشأن تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 11 أبريل، حيث يكون معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

ووفق بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية قبل قليل، فإن حالة الطقس تكون مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء، غدا ليلا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس غدا

هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ومن الظواهر الجوية المتوقعة غدا، نشاط رياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد، وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

درجات الحرارة غدا

القاهرة: العظمى 22، الصغرى 13

العاصمة الإدارية: العظمى 23، الصغرى 12

6 أكتوبر: العظمى 23، الصغرى 11

بنها: العظمى 22، الصغرى 13

دمنهور: العظمى 21، الصغرى 13

وادي النطرون: العظمى 22، الصغرى 12

كفر الشيخ: العظمى 22، الصغرى 13

المنصورة: العظمى 21، الصغرى 12

الزقازيق: العظمى 21، الصغرى 11

شبين الكوم: العظمى 22، الصغرى 13

طنطا: العظمى 21، الصغرى 12

دمياط: العظمى 21، الصغرى 15

بورسعيد: العظمى 21، الصغرى 15

الإسماعيلية: العظمى 22، الصغرى 13

السويس: العظمى 23، الصغرى 12

العريش: العظمى 21، الصغرى 11

رفح: العظمى 21، الصغرى 10

رأس سدر: العظمى 25، الصغرى 15

نخل: العظمى 21، الصغرى 09

كاترين: العظمى 13، الصغرى 06

الطور: العظمى 25، الصغرى 15

طابا: العظمى 24، الصغرى 11

شرم الشيخ: العظمى 31، الصغرى 20

الإسكندرية: العظمى 20، الصغرى 12

العلمين: العظمى 19، الصغرى 12

مطروح: العظمى 18، الصغرى 12

السلوم: العظمى 19، الصغرى 11

سيوة: العظمى 24، الصغرى 13

رأس غارب: العظمى 24، الصغرى 13

الغردقة: العظمى 24، الصغرى 13

سفاجا: العظمى 23، الصغرى 12

مرسى علم: العظمى 24، الصغرى 14

شلاتين: العظمى 39، الصغرى 18

حلايب: العظمى 32، الصغرى 20

أبو رماد: العظمى 25، الصغرى 20