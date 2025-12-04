باحث علاقات دولية: شراكة استراتيجية متوقعة بين مصر وإندونيسيا

كشف الدكتور محمد ربيع الديهي الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، عن تفاصيل وأبعاد وأهمية الزيارة الرسمية للرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، إلى القاهرة، موضحًا أنها زيارة مهمة للغاية، وتتمتع الدولتان بعلاقات وثيقة تعود جذورها إلى عام 1947.

انضمام إندونيسيا إلى مجموعة «بريكس»

أوضح في مداخلة هاتفية عبر قناة«إكسترا نيوز»، أن إندونيسيا لها ثقل دولي، فهي عضو في مجموعة العشرين، وتربطها بمصر شراكات إقليمية ودولية متعددة ضمن تكتلات مثل مجموعة الثمانية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ما يعكس عمق التعاون بين الجانبين، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورًا ملحوظًا، خاصة بعد انضمام إندونيسيا مؤخرًا إلى مجموعة البريكس، وهو الانضمام الذي جرى الإعلان عنه مع بداية العام الحالي خلال رئاسة البرازيل للمجموعة، ما يضيف بعدًا استراتيجيًا جديدًا للعلاقات الثنائية.

العلاقات بين مصر وإندونيسيا

وشدد على أن زيارة الرئيس الإندونيسي لمصر تأتي في توقيت حساس، يتسم بتغيرات دولية متسارعة، مشيرًا إلى أن إندونيسيا بدأت بالفعل صياغة مسارات جديدة في سياستها الخارجية، خاصة في ظل فرض تعريفات جمركية أمريكية جديدة طالت عدة دول، من بينها إندونيسيا، وهو ما دفعها إلى إعادة النظر في تعاملاتها الاقتصادية مع القوى الكبرى، مشيرًا إلى أن إندونيسيا تحظى بدور محوري داخل منطقة الآسيان، بينما تلعب مصر دورًا مركزيًا على المستويين الدولي والإقليمي.

أوضح أنه يتوقع أن تشهد العلاقات بين مصر وإندونيسيا تطورًا نوعيًا، من خلال الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مع توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات جديدة.