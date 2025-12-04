قطع المياه عن عين شمس في القاهرة لمدة 6 ساعات غدا

قطع المياه عن عين شمس في القاهرة لمدة 6 ساعات غدا

قطع المياه عن عين شمس في القاهرة لمدة 6 ساعات غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن منطقتي عين شمس الشرقية، والغربية، غدا، نظرا لأعمال صيانة وتغيير محبس قطر 1000 مم بمحطة مياه مسطرد.

مواعيد قطع المياه

أشارت الشركة فى بيان إلى أن قطع مياه الشرب في عين شمس في محافظة القاهرة سيجري اعتبارا من الساعة العاشرة مساء الغد، حتى الساعة الرابعة صباح يوم الاثنين المقبل، لمدة 6 ساعات.

سيارات توزيع مياه الشرب

ناشدت شركة مياه الشرب أصحاب المخابز والمستشفيات في المناطق المشار إليها، تدبير احتياجاتهم من المياه، وقررت الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، ولطلبها يمكن الاتصال على الخط الساخن 125 أو عبر الواتساب على رقم 01206665125.

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