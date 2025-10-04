انقطاع المياه ببعض قرى المنيا لأعمال تطهير الخزان السبت المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، انقطاع مياه الشرب بعد غد السبت الموافق 12 أبريل بقرى أبو فليو، سوادة، منشية سوادة وزاوية سلطان، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 8 مساء.

وطالبت الشركة، المتضررين من انقطاع المياه، بضرورة توفير احتياجاتهم منها قبل فترة الانقطاع.

انقطاع مياه الشرب بمركزي مغاغة والعدوة

وقال المهندس حسن يحيي حسن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمحافظة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ مناطق الانقطاع تشمل قري ابو فليو ، سوادة ،منشية سوادة وزوية سلطان وذلك لإجراء لأعمال تطهير الخزان الأرضي لمحطة مياه سلطانة.

تخصيص خط ساخن لتلقي الاستفسارات

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب في محافظة المنيا، أصحاب المخابز والمؤسسات الحيوية والمستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية والمرافق العامة، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، منوهًا إلى أنه في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال على رقم الخط الساخن «125».