وزير الكهرباء: توفير القدرات المطلوبة للتنمية والتوسع الصناعي والزراعي

أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، بجولة ميدانية لتفقد محطات محولات رشيد 5، 6، 2 كأحد مصادر توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة، وخلال الجولة، تفقد الدكتور عصمت أعمال تنفيذ مشروعات محطات المحولات وشبكات التوزيع وخطوط النقل على الجهود المختلفة، والتي تشمل تغذية الموزعات الخاصة بطلمبات الرفع، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة.

التعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية

وتفقد الوزير أعمال تركيب المحولات، واستعرض الوضع الراهن للمشروع ومعدلات تنفيذ الأعمال والمخطط الزمني ومواعيد التسليم في إطار مخطط تشغيل المحطات وربطها بالشبكة الموحدة. كما راجع خطة العمل الحالية وتوجيهاته السابقة، مؤكداً على التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لتكثيف العمل وزيادة عدد الورديات، كما وجه بتذليل العقبات والمعوقات التي قد تواجه تنفيذ المشروع، مطالبًا بضرورة الالتزام بإنهائه وبدء التشغيل في الوقت المحدد لضمان توفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية.

توفير الكهرباء من مصادر قريبة لبدء الانتاج فى بعض المشروعات

وتابع وزير الكهرباء بحضور المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس طارق عبد الشافي، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الموقف التنفيذي لمشروعات التغذية الكهربائية، بما في ذلك معدلات أعمال البنية الأساسية والمخطط الزمني ونسب الإنجاز. كما تم بحث إقامة محطات المحولات اللازمة لمناطق الاستصلاح في نطاق عمل جهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الجاهزية لتوفير الكهرباء من مصادر قريبة لبدء الإنتاج في بعض المشروعات.

أكد «عصمت» أن الوزارة تعتمد على خطة شاملة لتوفير التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات، لاسيما مشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة. وأشار إلى ضرورة رفع كفاءة منظومة الطاقة، إيجاد حلول مستدامة لاستقرار الشبكة الموحدة، وتحسين جودة الخدمة. كما أكد على استمرار متابعة المشروعات وفقًا للخطة الزمنية المحددة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

وشدد على استمرار العمل وفقًا للخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. كما شدد على أهمية توفير التغذية الكهربائية للمشروعات الجديدة، بما في ذلك مشروعات الاستصلاح الزراعي والصوب الزراعية وغيرها من المشروعات التي يديرها جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة. وأضاف أن الوزارة تعمل على تحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي وخفض الفاقد في التيار، خاصة في شبكات التوزيع.

كما أشار إلى أن توفير الكهرباء لجميع الاستخدامات يعد من أهم الأولويات لتحقيق التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات والتوسع الصناعي، مع التأكيد على قدرة قطاع الكهرباء على الوفاء بكافة الاحتياجات والمتطلبات من خلال قدراته التوليدية والبنية التحتية في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع.