كاتب صحفي: مصر تسعى لحشد رأي عام عالمي ضد الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

قال جميل عفيفي الكاتب الصحفي مدير تحرير جريدة «الأهرام»، إن زيارة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى مصر «مهمة جدًا»، موضحًا أن مصر تتمتع بعلاقات متميزة مع مختلف دول العالم، وهذه العلاقات هي جزء من السياسة الخارجية التي تنتهجها الدولة المصرية، وتقوم على إقامة علاقات متوازنة وواضحة مع الدول بما يحقق المصلحة الوطنية في الوقت الحالي.

زيارة الرئيس الإندونيسي إلى مصر

أشار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دارين مصطفى، عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن توقيت هذه الزيارة في غاية الأهمية، خاصة في ظل التطورات والأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر تسعى إلى حشد الرأي العام العالمي تجاه ما يحدث في المنطقة، وخاصة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، التي تشمل عمليات قتل وتجويع للشعب الفلسطيني، فضلًا عن منع دخول المواد الإغاثية والطبية اللازمة لتلبية احتياجات أهالي القطاع.

حشد الرأي العام العالمي لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

نوه بأن زيارة الرئيس الإندونيسي تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، وتأثير عمق هذه العلاقات على الأوضاع الإقليمية، مشددًا على أن حشد الرأي العام العالمي أمر بالغ الأهمية، وهو ما تسعى إليه مصر حاليًا، موضحًا أن مصر منذ «السابع من أكتوبر» وحتى اليوم كان لها دور محوري في تغيير وجهة نظر العديد من دول العالم تجاه ما يحدث في قطاع غزة، من خلال تحركات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مختلف الأصعدة، سواء عبر اللقاءات مع زعماء ورؤساء دول العالم أو من خلال الاتصالات الهاتفية التي أجراها.

وشدد مدير تحرير جريدة الأهرام، على أن هذه الجهود تهدف إلى حشد الرأي العام العالمي لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.