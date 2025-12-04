السفير محمد حجازي: زيارة الرئيس الإندونيسي تؤكد دعم مصر للعلاقات مع العواصم الأسيوية الكبرى

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إندونيسيا شريك أساسي في الجهد الإسلامي لدعم التحرك العربي المساند للفلسطينيين لإيقاف الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى إلى دعم العلاقات وتعزيزها مع العواصم الأسيوية الكبرى مثل إندونيسيا والصين، إذ يشكل الثقل الأسيوي ضغطا على المستوى الدولي.

زيارة الرئيس الإندونيسي إلى مصر تشكل بعدا ثنائيا مرتبطا بالاستثمارات

وأضاف «حجازي» في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الزيارة تشكل إلى جانب الدعم الإنساني في قطاع غزة، بعدا ثنائيا مرتبطا بالاستثمارات ودعم مستوى التبادل التجاري، مشيرًا إلى أنه يمكن استثمار القوى الناعمة المصرية وهي مكانة الأزهر الشريف عند الدول الأسيوية للدعوة إلى إقامة مؤتمر سنوي دولي لخريجي الأزهر لنشر الإسلام المعتدل ما يدعم صورة مصر الخارجية.

زيادة حجم الصادرات المصرية إلى إندونيسيا

وشدد على أنه يجب على الدول الإسلامية كإندونيسيا وماليزيا ذات التأثير الاقتصاد الإسلامي بالاتحاد، تكوين منظمة تعاون تدير من خلالها الشرق الأوسط دون الهيمنة الأمريكية، مشيرًا إلى أنه يجب زيادة حجم الصادارات المصرية إلى إندونيسيا من خلال إنشاء عاصمة صناعية جديدة لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية كي نخرج من مرحلة الاستهلاك المرهقة إلى التصدير.