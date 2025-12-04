نصائح مهمة لعلاج حساسية العين في الربيع.. اتبعها

مع قدوم فصل الربيع وزيادة الأتربة وحبوب اللقاح، يعاني الكثيرون من حساسية العين التي تتسبب في احمرار وحكة شديدة ودموع متواصلة؛ لذا نوضح فيما يلي نصائح مهمة لتخفيف آثار حساسية العين في الربيع حسب حديث الدكتورة نهلة عبدالوهاب رئيس قسم المناعة والحساسية بجامعة القاهرة لـ«الوطن».

نصائح مهمة لتخفيف آثار حساسية العين في الربيع

1- استخدام الكمادات الباردة التي تساعد في تهدئة العينين وتقليل الاحمرار والتورم الناتج عن الحساسية.

ويمكن وضع قطعة قماش نظيفة في الماء البارد، وعصرها جيدًا وضعها على عينيك لمدة 10-15 دقيقة، وكرر العملية عدة مرات في اليوم لتقليل الشعور بالتهيج.

2- استخدام قطرات العين المرطبة التي يمكن أن تخفف جفاف العين الناتج عن الحساسية، لذا يجب اختيار قطرات خالية من المواد الحافظة والتي لا تحتوي على مضادات الهستامين لأنها قد تسبّب تهيجًا إضافيًا للعين.

3- تجنب التعرض لحبوب اللقاح والمواد المسببة للحساسية، وتعد أفضل طريقة لتخفيف أعراض الحساسية هي تجنب التعرض للمثيرات وتقليل الخروج في الأيام العاصفة أو عندما تكون مستويات حبوب اللقاح عالية، وأغلق النوافذ في المنزل والمكتب لتقليل دخولها.

4- غسل الوجه والعينين بعد الخروج إذ يساعد ذلك في التخلص من الأتربة وحبوب اللقاح التي قد تلتصق بالجلد وتسبب تهيج العين، واستخدم ماء فاتر وغسول خفيف للوجه والعينين بعد العودة إلى المنزل، ويمكن استخدام محلول ملحي لغسل العينين إذا كانت الحكة شديدة.

5- اتباع نظام غذائي غني بالأوميجا 3 وهي الموجودة في الأسماك والمكملات الغذائية، إذ يساهم في تقليل الالتهابات بالجسم بما في ذلك في العينين، لذا تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين أو استشيري الطبيب حول تناول مكملات الأوميجا-3.

6. زيارة الطبيب إذا استمرت الأعراض أو زادت حدتها، ومن الأفضل استشارة الطبيب للحصول على علاج مضاد للحساسية.