تقلبات جوية.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأحد

يسود غدا الأحد 13 أبريل، طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد،

حار على مناطق جنوب الصعيد، ويكون الطقس غدا وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مائلا للبرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح.

حالة الطقس غدا

وأشار خبراء الأرصاد إلى وجود فرص لأمطار خفيفة متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة وسيناء، ومن المتوقع أن تنشط الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

القاهرة: العظمى 23، الصغرى 15

العاصمة الإدارية: العظمى 24، الصغرى 14

6 أكتوبر: العظمى 24، الصغرى 13

بنها: العظمى 23، الصغرى 13

الزقازيق: العظمى 23، الصغرى 13

شبين الكوم: العظمى 22، الصغرى 13

طنطا: العظمى 22، الصغرى 13

دمنهور: العظمى 22، الصغرى 13

كفر الشيخ: العظمى 21، الصغرى 13

المنصورة: العظمى 22، الصغرى 13

الإسكندرية: العظمى 21، الصغرى 13

العلمين: العظمى 20، الصغرى 12

مطروح: العظمى 20، الصغرى 13

السلوم: العظمى 20، الصغرى 10

بورسعيد: العظمى 21، الصغرى 13

دمياط: العظمى 22، الصغرى 13

رفح: العظمى 23، الصغرى 12

العريش: العظمى 23، الصغرى 13

الإسماعيلية: العظمى 24، الصغرى 11

السويس: العظمى 24، الصغرى 12

سانت كاترين: العظمى 18، الصغرى 05

طابا: العظمى 24، الصغرى 12

نويبع: العظمى 27، الصغرى 17

شرم الشيخ: العظمى 32، الصغرى 17

الفيوم: العظمى 25، الصغرى 12

بني سويف: العظمى 26، الصغرى 12

المنيا: العظمى 27، الصغرى 13

أسيوط: العظمى 27، الصغرى 12

سوهاج: العظمى 29، الصغرى 13

قنا: العظمى 32، الصغرى 14

الأقصر: العظمى 32، الصغرى 15

أسوان: العظمى 32، الصغرى 17

الوادي الجديد: العظمى 32، الصغرى 12

أبو سمبل: العظمى 28، الصغرى 17

الغردقة: العظمى 30، الصغرى 17

مرسى علم: العظمى 28، الصغرى 18

شلاتين: العظمى 28، الصغرى 20

حلايب: العظمى 26، الصغرى 20

أبو رماد: العظمى 27، الصغرى 19

رأس حدربة: العظمى 26، الصغرى 19