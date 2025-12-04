إعلام فلسطيني: 3 شهداء في غارة إسرائيلية على مدرسة تأوي نازحين شمالي غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، ارتقاء 3 شهداء في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين شمالي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

و في صباح السبت، 12 إبريل 2025، استهدفت غارة جوية إسرائيلية مدرسة في شمالي قطاع غزة كانت تؤوي نازحين فلسطينيين، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.

تُعد هذه الحادثة جزءًا من سلسلة من الهجمات الإسرائيلية على مرافق إيواء النازحين في القطاع، ففي سبتمبر 2024، استهدفت غارة إسرائيلية مدرسة عمرو بن العاص في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.

كما شهدت المنطقة في أغسطس 2024 مجزرة في مدرسة التابعين بحي الدرج شرقي مدينة غزة، راح ضحيتها أكثر من 100 نازح فلسطيني.

هذه الهجمات أثارت إدانات واسعة من المجتمع الدولي، حيث دعا مجلس الأمن الدولي إلى حماية المدنيين والمنشآت الإنسانية، مؤكدًا أن استهدافها يشكل خرقًا للقانون الدولي الإنساني.

وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ عملياتها العسكرية في قطاع غزة، مما يزيد من معاناة المدنيين والنازحين الذين يبحثون عن مأوى آمن بعيدًا عن مناطق القتال.​