«كان حاسس بالموت».. وفاء عامر تكشف اللحظات الأخيرة في حياة إبراهيم شيكا

شُيِّعت اليوم جنازة لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا بعد صلاة العصر، والذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، داخل وحدة العناية المركزة من أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، وخيَّم الحزن الكبير على الوسط الفني والرياضي على حد سواء، حيث حظي بشعبية جماهيرية وحب كبير من الجميع، وحرص عدد كبير من الفنانين على تقديم واجب العزاء للراحل، خاصة بعد رحلة طويلة من العناء مع مرض السرطان.

آخر رسالة من ابراهيم شيكا قبل وفاته

وكشفت الفنانة وفاء عامر عن اللحظات الأخيرة في حياة لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا، على هامش تشييع الجثمان وصلاة الجنازة، موضحة أنها تواصلت معه للمرة الأخيرة منذ 72 ساعة من خلال مكالمة هاتفية في الرابعة فجرًا، حيث كانت تطمئن على صحته مع زوجها المنتج محمد فوزي، ولكنها شعرت من حديثه أنها اللحظات الاخيرة فى حياته، قائلة: «حسين من صوته أنه حاسس بالموت وبيودع».

وأضافت الفنانة وفاء عامر، أنه طالبها بالدعاء له بالشفاء العاجل، قائلًا: «ادعيلي يا ماما»، مشددة على أن زوجة إبراهيم شيكا ضربت مثالا قويا في الحب والتضحية من أجل زوجها وظلت تسانده حتى الأنفاس الأخيرة وكانت مؤمنة بأن تلك الأزمة ستمر بالشفاء.

نجوم الفن ينعون إبراهيم شيكا

وقام عدد كبير من نجوم الفن بتوجيه رسائل التعازي للاعب إبراهيم شيكا بعد وفاته وكان من أبرزهم تامر حسني، ومحمد رمضان واللذان قام بدعمه وقت مرضه وتكفلا بعلاجه وسط معاناته الشديدة مع مرض السرطان.