محمد رمضان ينعى إبراهيم شيكا برسالة مؤثرة

حرص الفنان محمد رمضان على نعي لاعب الزمالك الراحل، إبراهيم شيكا، والذي كان يسانده بالفترة الأخيرة من علاجه بعدما تم الإعلان عن إصابته بمرض السرطان واستغاثة زوجته، وقام بزيارته أكثر من مرة خلال فترة تواجده في المستشفى.

محمد رمضان ينعى إبراهيم شيكا

ونعى الفنان محمد رمضان لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بصورة جمعتهما، وعلق عليها قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. ربنا يرحم إبراهيم شيكا ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله وأحبابه».

موعد ومكان جنازة إبراهيم شيكا

ومن المقرر أن يكون موعد عزاء ابراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك السابق، مساء الاثنين المقبل، بمسجد الحامدية الشاذلية، حسبما أعلنت أسرته، وقد حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء ونعيه من خلال المنصات المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بينهم المطرب تامر حسني والذى قد أعلن تكفله بعلاجه.