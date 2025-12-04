طارق الدسوقي: الأطباء فشلوا في علاجي من العمى وسمير غانم أنقذني

روى الفنان طارق الدسوقي موقفًا إنسانيًا مؤثرًا جمعه بالفنان الراحل سمير غانم، قائلاً إن النجم الكبير أنقذه من الإصابة بالعمى، بعدما تعرض لعدوى فيروسية نادرة في عينه أثناء تصوير مسلسل «عزيزة ويونس» في الإمارات.

وأوضح الدسوقي، خلال لقائه مع الإعلاميتين إيمان عز الدين وهبة الأباصيري في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، على قناة CBC، أنه بعد عودته إلى مصر لم تفلح محاولاته للعلاج رغم زيارة كبار أطباء العيون، حتى فكر في الاعتذار عن مسلسل «تزوج وابتسم للحياة» الذي كان يشاركه بطولته سمير غانم.

وأضاف: «عيني كانت في حالة خطيرة، ألم شديد وصديد ونور بسيط يخليني أصرخ، قررت أعتذر عن المسلسل لأن الدور ضابط ومينفعش أطلع بالشكل ده، ولما شافني سمير غانم قال لي استنى، واتصل بالدكتور علي المفتي، واحد من أكبر أطباء العيون في الشرق الأوسط، ووداني بنفسه لعيادته».

وأشار إلى أن سمير غانم تخطى كل المراحل المطلوبة لرؤية الطبيب وتوسط من أجل الكشف الفوري، حيث أكد الطبيب أن الحالة كانت على وشك فقدان البصر، وكتب علاجًا خاصًا أدى لتحسن حالته خلال أيام.

واختتم الدسوقي قائلًا: «كان إنسانًا بحق، كان بيكمل عروضه المسرحية رغم تعبه علشان فرقته والبيوت المفتوحة، وقصة حبه مع دلال عبد العزيز كانت ميثاق حياة ورحيل».