خبير عسكري: تطوير العلاقات بين مصر وإندونيسيا إلى المستوى الاستراتيجي خطوة مهمة

قال العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، إن تطوير العلاقات بين مصر وإندونيسيا إلى المستوى الاستراتيجي يمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين البلدين على الصعيدين العسكري والاقتصادي.

إندونيسيا دولة ذات وزن كبير في العالم الإسلامي

وأضاف العكاري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، أن هذا التطوير سيسمح لمصر بالحصول على دعم أكبر من إندونيسيا في الأمم المتحدة وفي مختلف المحافل الدولية، بما يعزز موقفها في القضايا العالمية، مثل وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن إندونيسيا بوصفها دولة ذات وزن كبير في العالم الإسلامي، ستصبح شريكا استراتيجيا قوي لمصر في مختلف القضايا الدولية.

وأوضح العكاري، أن إندونيسيا تتمتع بقدرات عسكرية متميزة، حيث تعتبر من أقوى الجيوش البحرية في العالم، بامتلاكها أكثر من 276 وحدة بحرية، من بينها 181 سفينة دورية و11 سفينة كفاح، مضيفًا أن إندونيسيا تُنفذ مناورات سنوية مهمة مثل «سوبر جارود»، التي يشارك فيها العديد من الدول الكبرى مثل أمريكا وإنجلترا وكوريا الجنوبية.

وأشار إلى أن إندونيسيا تملك أكثر من 600 مطار و16 ميناء، ما يعكس قوتها اللوجستية وقدرتها على التنسيق مع الدول الأخرى في مجالات متعددة، بما في ذلك التنسيق العسكري مع مصر.