«الإحصاء»: 1.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا خلال عام 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بياناً صحفياً يوضح تفاصيل العلاقة بين مصر وإندونيسيا بمناسبة زيارة الرئيس الإندونيسي، رصد فيه بيانات التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا أنها بلغت إلى 1.7 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.6 مليار دولار خلال عام 2023.

قيمة الصادرات المصرية لإندونيسيا

وأشار البيان إلى ان قيمة الصادرات المصرية لإندونيسيا بلغت 151 مليـون دولار خلال عام 2024 مقابل 137 مليون دولار خلال عام 2023، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من إندونيسيا 1.6 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.5مليار دولار خلال عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى إندونيسيا خلال عام 2024

1. ملح وكبريت وأسمنت بقيمة 75 مليون دولار.

2. خضروات وفواكه بقيمة 43 مليون دولار.

3. خامات معادن بقيمة 7 ملايين دولار.

4. مصنوعات من الحجر والأسمنت بقيمة 5 ملايين دولار.

5. آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 5 ملايين دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر:

1. شحوم ودهون وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 874 مليون دولار.

2. بن وشاي وبهارات بقيمة 140 مليون دولار.

3. حديد ومصنوعاته بقيمة 123 مليون دولار.

4. آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 94 مليون دولار.

5. سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 54 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في إندونيسيا 5.1 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 ، بينما بلغت قيمة تحويلات الإندونيسيين العاملين بمصر 3.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 .

ووصلت قيمة الاستثمارات الإندونيسية في مصر 1.1 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 1.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في أندونيسيا 50 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 54.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وسجل عدد سكان مصر 107.5 مليون نسمة خلال أبريل 2025، بينمـا سجل عدد سكان إندونيسيا 285 مليون نسمة خلال نفس الفترة.



وبلـغ عـدد المصريين المتواجديـن بدولة إندونيسيا طبقاً لتقـديـرات البعثة 800 مصري حتى نهاية عام 2023.