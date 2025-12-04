«مصر القومي»: زيارة الرئيس الإندونيسي فرصة لتوسيع شراكة البلدين

قال المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، إن زيارة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى القاهرة ولقاءه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحمل بين طياتها رسائل عميقة تتجاوز الطابع البروتوكولي، لتؤكد على متانة العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وإندونيسيا منذ أكثر من سبعة عقود، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من التعاون المشترك والاحترام المتبادل، جسدتها المواقف المتبادلة.

ولفت روفائيل في بيان له، إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي سارعت للاعتراف باستقلال إندونيسيا عام 1947، ما أسس لروابط متميزة بين أكبر دولتين في العالم الإسلامي من حيث عدد السكان، لافتا إلى أن الزيارة تمثل امتداداً طبيعياً لهذا الإرث المشترك، لكنها تحمل أيضاً أبعاداً استراتيجية جديدة تتناسب مع التغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة.

وتابع: اللقاء بين الرئيسين السيسي وسوبيانتو فرصة حقيقية لفتح آفاق أوسع للتعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، قائلا: في ظل المتغيرات التي تشهدها منطقتا الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، تبرز الحاجة الملحة لتنسيق المواقف تجاه القضايا المشتركة، وفي مقدمتها دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وهو ما يتسق مع الثوابت الراسخة في السياسة الخارجية لكلا البلدين.

وأضاف روفائيل، أن الحوار بين الجانبين حول قضايا الأمن والاستقرار يؤكد إدراكهما لأهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات العابرة للحدود، خاصة مع تصاعد الأزمات الإقليمية وما تفرضه من تهديدات على الأمن العالمي.