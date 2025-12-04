أشرف زكي وروجينا أول الحاضرين في عزاء حماة رامي صبري

يتلقى المطرب رامي صبري، مساء اليوم السبت، عزاء والدة زوجته شيرين، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الماضية، والمقام حاليا بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

جنازة حماة رامي صبري

وحرص عدد كبير من الفنانين على تقديم واجب العزاء للمطرب رامي صبري في وفاة حماته، وكان أول الحاضرين الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأصالة، وروجينا.

جنازة حماة رامي صبري

وكان المطرب رامي صبري شيع جنازة والدة زوجته يوم الخميس الماضي، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن من بينهم يسرا، شريهان، تامر هجرس.