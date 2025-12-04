سعر الفضة اليوم في الأسواق المحلية.. تحديث جديد

أعلنت مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أسعار الذهب والفضة اليوم، آخر تحديث في أسعار الفضة اليوم السبت 12-4-2025 في مختلف الأسواق المحلية.

سعر جرام الفضة اليوم

وتوضح «الوطن» آخر تحديث لـ سعر الفضة اليوم في مصر، وفق «جولد بيليون»، وذلك على النحو التالي:

سعر جرام الفضة اليوم في مصر

وفي آخر تحديث جديد لأسعار المعادن الثمينة في مصر اليوم، أعلنت المؤسسة أن سعر جرام الفضة السويسري عيار 999 سجل اليوم السبت 57 جنيها للشراء و56 جنيها للبيع، بالإضافة إلى 15 جنيها مصنعية، بينما بلغ سعر جرام الفضة المصري عيار 999 نحو 56 جنيها للشراء و55 جنيها للبيع.

سعر الفضة BTC

بينما جاء سعر الفضة اليوم وزن 5 جرامات BTC شامل المصنعية، 375 جنيها للشراء، و290 جنيها للبيع في محلات الصاغة.

أما بالنسبة لسعر 10 جرامات فضة BTC، سجل 720 جنيها للشراء، مقابل 580 جنيها للبيع، وهذا السعر يتضمن قيمة المصنعية.